Laigueglia tra i comuni che verranno sostenuti nella costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili

Il sindaco di Pontinvrea istituisce il fondo sostegno per i cittadini e per le attività commerciali messi in ginocchio dal caro bollette: “Abbiamo deciso di mettere in campo questa iniziativa – commenta Matteo Camiciottoli – per andare incontro alle famiglie e alle attività commerciali del nostro già fragile tessuto sociale”. “Purtroppo in questo turbinio di aumenti dal mio […]