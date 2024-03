Gianni Alemanno lancia anche a Genova il “Movimento Indipendenza”

Grande successo di pubblico ieri a Genova per il primo incontro ufficiale con l’on. Gianni Alemanno, Segretario Nazionale del Movimento Indipendenza. L’evento, promosso dal Coordinamento regionale del partito guidato da Alessio Saso, si è svolto nel cuore della Città della Lanterna con una prima visita al banchetto organizzato dal Circolo genovese tra Via San Vincenzo e Via Galata. Alemanno, dopo aver incontrato alcuni cittadini e i dirigenti di Indipendenza, si è recato alla Domus Victoria in Piazza della Vittoria per la conferenza stampa con le testate giornalistiche televisive e della carta stampata.

“Indipendenza è presente in tutta la Liguria con i suoi Circoli territoriali – ha dichiarato molto soddisfatto l’ex ministro e sindaco di Roma -. Grazie all’impegno del nostro Coordinatore regionale Alessio Saso e dei nostri Dirigenti, il Movimento Indipendenza, ad appena tre mesi dalla sua fondazione, è ben radicato in tutte le province liguri. Saremo sicuramente presenti con una nostra lista nelle elezioni regionali del prossimo anno, ma già da quest’anno siamo impegnati con liste di partito e liste civiche nelle principali elezioni amministrative liguri. A Sanremo (IM) avremo un nostro candidato sindaco, Erica Martini con la lista Indipendenza, così come a Vezzano Ligure (SP) con il candidato sindaco Emilio Iacopi. La scelta politica è quella di presentare liste e candidati sindaci fuori dagli schieramenti di centrodestra e di centrosinistra, che oggi sono segnati dallo stesso fallimento politico e amministrativo”.

Si sono poi susseguiti gli interventi del Coordinatore regionale del Piemonte Giuseppe Lauria, dei Coordinatori provinciali e membri della Direzione Nazionale di Indipendenza Fabrizio Marabello (Savona), Francesco Castagnino (Imperia), Saro Cesario (Genova) e Alessandro Rosson (La Spezia). Sono inoltre intervenuti Gianni Arena, candidato consigliere comunale a Rapallo, l’avvocato Marco Mori e lo scrittore e saggista Roberto Pecchioli.

Nel suo intervento, Marabello ha annunciato la nascita, all’interno del Coordinamento savonese di Indipendenza, della componente giovanile. Il responsabile sarà Davide Chiaffitella di Andora.