TPL Linea, stop alla circolazione dei bus per la Milano-Sanremo

TPL Linea comunica che sabato 16 marzo 2024 transiterà la corsa ciclistica Milano – Sanremo, pertanto gli autobus delle linee litoranee e alcune linee urbane (in Savona il transito avverrà in Corso Mazzini, Via Montenotte, Corso Colombo, Corso Vittorio Veneto, Via Nizza, Via Aurelia) saranno interessati dal blocco temporaneo della circolazione per consentire il passaggio dei corridori.

Informazioni sull'autore del post