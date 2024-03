Genova, la Geo Barents ha attraccato a Ponte Colombo

Posted on

Alassio. Singolare incidente questa mattina nella centralissima via Diaz ad Alassio. Due auto si sono scontrate dopo che una donna ha perso il controllo per un malore improvviso. Nei soccorsi sono stati mobilitati il 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Alassio. La donna non ha riportato gravi ferite nell’incidente, ma è stata accompagnata ugualmente […]