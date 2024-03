Maltempo, a Genova sfollati dieci ospiti di una Rsa e chiusa la Sopraelevata in direzione Ponente

Notte di super lavoro per i vigili del fuoco che sono intervenuti in diverse zone della città per far fronte ad allagamenti, smottamenti e frane. La situazione più critica nel quartiere di Coronata dove la scorsa notte dieci ospiti della RSA sono stati sfollati per motivi di sicurezza per problemi derivanti da una precedente frana. Chiuso il sottopasso di Via Pacoret nel quartiere di Pegli. Allagamenti nel quartiere di Sampierdarena in Via Benedetti e Via della Superba, allagata anche la Sopraelevata con chiusura della carreggiata di Ponente. A Recco l’Aurelia è interrotta nella zona di Mulinetti a causa della caduta di un albero.

Informazioni sull'autore del post