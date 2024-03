Genova, smurano cassaforte e mettono a segno colpo da 300.000 euro

Furto in un alloggio del quartiere genovese di San Teodoro dove i ladri hanno smurato una cassaforte dove all’interni erano custoditi gioielli e denaro per un valore di circa 300.000 euro. A dare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati i proprietari dell’alloggio al loro ritorno a casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e la polizia scientifica per i rilievi.

