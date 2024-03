Piaggio Aero, Toti: “Situazione sostanzialmente positiva”

“La situazione di Piaggio Aerospace è sostanzialmente positiva dato che, pur essendo sotto una gestione commissariale, sta comunque portando avanti il suo core business di produzione di aerei. L’accordo ponte raggiunto all’inizio della scorsa legislatura al ministero dello Sviluppo economico ha consegnato un pacchetto di lavori importanti che sta permettendo a Piaggio di andare avanti con le linee di produzione attive. Come ha ricordato il ministro Urso, che ringraziamo per la sua attenzione alla vicenda, la nuova gara ha rivelato diverse offerte, alcune molto interessanti: credo proprio che da qui a qualche mese si troverà una soluzione”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in visita oggi nello stabilimento di Piaggio Aerospace di Genova insieme al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Presenti alla visita anche l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana e l’assessore al Lavoro Augusto Sartori.

“Piaggio Aerospace è un’eccellenza di competenze e know-how italiana, non solo ligure. L’amministrazione straordinaria ha in questi anni mantenuto competitiva l’azienda, ma, dopo tre bandi di gara, necessita di un player importante che la rilanci con investimenti sul medio-lungo termine – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – Ringraziamo il ministro Urso, dopo l’annuncio di qualche giorno fa della proroga dell’amministrazione straordinaria di un ulteriore anno, per aver ribadito, in un lungo confronto con istituzioni e rappresentanze sindacali, l’attenzione del governo verso un’azienda imprescindibile e strategica italiana. L’auspicio, come ribadito dal ministro, è che si riesca ad arrivare presto a una soluzione che salvaguardi questo patrimonio industriale, tecnologico e occupazionale”.

Informazioni sull'autore del post