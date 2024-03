Meteo, allerta gialla: le disposizioni del Comune di Genova

Posted on

Sandro Mazzola, indimenticabile centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, è ad Albenga da alcuni giorni, ospite della Casa di Cura San Michele in viale Pontelungo per un periodo di riabilitazione dopo un intervento di protesi all’anca eseguito in Piemonte. “Ho scelto questa struttura – dice il campione – perchè è una eccellenza in campo fisioterapico […]