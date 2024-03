Genova, riprendono le visite guidate al Cimitero di Staglieno

Nei mesi di marzo e aprile riprendono gli appuntamenti con le visite guidate al Cimitero Monumentale di Staglieno, un vero e proprio museo a cielo aperto ricco di arte, di storia e di memoria della città. Il ricavato delle visite, organizzate dal Comune in collaborazione con Explora, è interamente destinato al restauro di opere scultoree del cimitero.

Si parte sabato 9 marzo alle 11 con “Staglieno e le donne” per una visita dedicata alla Giornata Internazionale della donna. Domenica 17 marzo la visita sarà preceduta dalla cerimonia alla presenza delle istituzioni e della Filarmonica Sestrese per la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell‘inno e della bandiera che si svolgerà alle 10 presso la tomba di Mazzini. La partenza della visita “Una passeggiata nella storia” è pertanto eccezionalmente prevista nello stesso luogo alle 11.

Uno speciale appuntamento è dedicato giovedì 25 aprile alle 15 alla Festa della Liberazione con “Una passeggiata nella storia – Vite per la Libertà” che accompagnerà i visitatori a conoscere da vicino quanti hanno dato la vita per un Italia unita e libera, a partire dai patrioti risorgimentali fino a giungere ai partigiani sepolti nel Campo dei caduti per la Libertà.

Programma:

Staglieno e le donne

Sabato 9 marzo ore 11

Domenica 7 aprile ore 11

La figura femminile si racconta in tutte le sue sfaccettature: figlie, mogli, vedove, madri e amiche. Un percorso alla scoperta del mondo delle donne tra Ottocento e Novecento e delle personalità femminili sepolte a Staglieno. Itinerario tematico https://www.exploratour.it/prodotto/staglieno-donne/

Una passeggiata nella storia

Domenica 17 marzo ore 11 (partenza dalla tomba di Mazzini)

Domenica 14 aprile ore 11

Giovedì 25 aprile ore 15 – Speciale Festa della Liberazione – Vite per la Libertà

Dal Boschetto dei Mille, che accoglie gli eroi del Risorgimento, fino al Campo dei Caduti per la Libertà passando per i viali ombrosi che ospitano le Cappelle di famiglia e raccontano l’evoluzione dell’Alta Borghesia genovese. La storia e la memoria della città eternate nella pietra. Settori B e E (Porticato Semicircolare e Boschetto) https://www.exploratour.it/prodotto/staglieno-passeggiata-storia/

Mille culture Genova e il mondo

Sabato 23 marzo ore 11

Sabato 20 aprile ore 11

Genova è un crogiuolo di culture e così il suo cimitero dove si incontrano identità caratteristiche sia nella vita che nella morte. Un viaggio alla scoperta delle differenti spiritualità e sensibilità nei confronti dell’aldilà, per esplorare tutto il mondo in un solo luogo di meraviglia Settori C e F (Porticato Montino e Area Policonfessionale) https://www.exploratour.it/prodotto/staglieno-culture/

Staglieno, arte e bellezza

Sabato 30 marzo ore 11

Sabato 27 aprile ore 11

Lungo il quadriportico storico e i porticati superiori scopriamo le opere d’arte contenute nel Cimitero Monumentale di Staglieno, lasciandoci condurre dal neoclassicismo al realismo borghese fino al liberty, tra emozione e meraviglia. Settori A e D (Quadriportico storico e portici superiori) https://www.exploratour.it/prodotto/staglieno-arte-bellezza/

