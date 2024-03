Genova, atteso oggi il Ministro Urso all’ex Ilva

E’ prevista per oggi pomeriggio la visita del ministro del Made in Italy Adolfo Urso allo stabilimento dell’ex Ilva di Genova per fare il punto della situazione dopo la decisione di commissariare l’azienda siderurgica: Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli e Giovanni Fiori sono i tre commissari. Prevista anche un’assemblea retribuita dei lavoratori a partire dalle 8 davanti alla portineria.

