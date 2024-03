Trofeo Ponente in Rosa, le modifiche della viabilità per il cronoprologo e la prima tappa a Loano

. Martedì 5 marzo a Loano verrà disputato il “prologo” del terzo Trofeo Ponente in Rosa, gara a tappe internazionale femminile di ciclismo organizzata dal Gruppo Sportivo Loabikers. Nella prima giornata le protagoniste disputeranno un cronoprologo di 2,6 chilometri. Il passaggio dei corridori comporterà alcune modifiche alla viabilità.

Il 5 marzo dalle 10 alle 18.30 e comunque sino a fine manifestazione è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata ad ogni categoria di veicoli su lungomare Madonna di Loreto, su lungomare Nazario Sauro, in viale Martiri della Libertà (da via Nazario Sauro fino all’intersezione con via delle Peschiere), in via delle Peschiere, in vico della Madonnetta, in Campo Cadorna (negli stalli riservati alla sosta a pagamento degli autoveicoli posti nella parte centrale della Piazza stessa lato levante noché gli stalli di sosta ivi presenti costeggianti il fiume).

Nella stessa giornata, dalle 10 alle 18.30 e comunque sino a fine manifestazione è disposta la chiusura e la sospensione temporanea della circolazione veicolare nei due sensi di marcia nei tratti di strada indicati sopra, a partire dal passaggio a livello posto a levante del comune; è anche disposta la chiusura al traffico del sottopassaggio di via Tito Minniti; è escluso dalla disposizione Campo Cadorna, per il quale la circolazione rimane aperta con direzione di marcia monte-mare.

In occasione della prima tappa della gara, il 6 marzo dalle 16 e per il tempo necessario al passaggio della corsa ciclistica è disposta la sospensione della circolazione stradale sulla via Aurelia per consentire passaggio della corsa ciclistica. La sospensione della circolazione avrà la durata necessaria al transito dei concorrenti.

Informazioni sull'autore del post