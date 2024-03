Ortovero, riaperta la SS “453” della Valle Arroscia

Posted on

In considerazione del forte abbassamento delle temperature previsto nei prossimi giorni, il Sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato l’ordinanza per l’accensione degli impianti termici nel Comune della Spezia dall’8 aprile al 15 aprile 2023 compreso, fino ad un massimo di 6 ore giornaliere. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts