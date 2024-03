Calcio, lo Spezia lascia indenne il “San Nicola”: 1-1

Un mezzo sorriso per lo Spezia che lascia il “San Nicola” con un punto che cancella parzialmente la pessima figura di mercoledì scorso contro la Feralpi e ridà qualche speranza di farcela alla squadra di D’Angelo che si disimpegna dignitosamente in una trasferta molto complicata in cui le due squadre si sono divise i due tempi. Sono i liguri a fare la partita quasi inaspettatamente nella prima frazione di gioco: dopo 5′ Tanco costringe alla respinta faticosa il portiere barese; all’8′ lo stacco di Esposito finisce di poco a lato; ancora Spezia al 17′ con Cassata che costringe Brenno a un super intervento. Lo Spezia domina il primo tempo contro un Bari quasi rinunciatario. I pugliesi sembrano scuotersi nella ripresa ma al 5′ è lo Spezia a passare: sventagliata di Jagiello per Mateju che controlla e batte Brenno ma la gioia delle “aquile” dura il tempo di due caffè: al 57′ Sibilli tira, Hristov devìa e spiazza Zoet per il pareggio dei padroni di casa, adesso sono i padroni di casa a crederci di più: al 69′ Nasti butta via la palla del 2-1 concludendo sull’esterno della rete e Puscas di testa sfiora di testa l’incrocio dei pali.

