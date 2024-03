Regione Liguria, ok al nuovo PUC del Comune di Pieve Ligure

Via libera dalla Giunta Regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, al nuovo Puc (Piano urbanistico comunale) di Pieve Ligure (Genova).

Si tratta di un Piano di tipo riorganizzativo con soltanto tre interventi trasformativi mirati a risolvere alcune carenze legate alle infrastrutture e ai servizi pubblici che servono il Comune. In particolare si tratta della prevista realizzazione di un impianto di risalita meccanizzata e di un nuovo complesso scolastico.

“Tutte le opere, dalle più piccole alle più grandi, passano da un’attenta e puntuale pianificazione urbanistica che ha nell’approvazione del Puc il suo apice – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola-. Con questa approvazione Pieve Ligure potrà finalmente contare su uno strumento aggiornato per migliorare il proprio territorio e la vita dei cittadini che lo abitano. Il Piano sarà, in primis, rivolto alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in linea con le politiche di riuso e recupero messa in campo da Regione Liguria in questi anni”.

“Sono particolarmente contenta e soddisfatta per questa approvazione – spiega il sindaco di Pieve Ligure Paola Negro -. Essere arrivati alla conclusione di questo lungo percorso è certamente una conquista per il nostro Comune. Avremo un Puc aggiornato, uno strumento di governo al passo con i tempi che ci permetterà di superare il piano regolatore decisamente datato, in vigore fino a oggi, con il rispetto del territorio come primo obiettivo”.

