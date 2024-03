A12, auto si scontra con furgone a Genova Nervi: un ferito grave

Incidente sulla A12 tra Genova Est e Genova Nervi nella serata di ieri dove un’auto si è scontrata contro un furgone per cause da accertare. Il bilancio è di un automobilista trasportato in codice rosso al San MArtino, meno grave l’autista del furgone, sul posto dell’incidente presenti sia i vigili del fuoco che la Polstrada.

