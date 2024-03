Genova, Politiche dell’istruzione e cultura: inaugurato a coronata il Bookcrossing della scuola d’infanzia Don Bosco

Promuovere la lettura tra piccoli e grandi, regalando alla comunità un’occasione di arricchimento culturale e di crescita individuale e sociale. Grande festa questa mattina in via Coronata, accanto alle Poste, per l’inaugurazione del nuovo punto Bookcrossing della scuola dell’infanzia comunale Don Bosco.

La casetta, installata dal Municipio VI Medio Ponente nei giardini accanto alla scuola, si è trasformata da subito in un punto di scambio libero e gratuito di libri. Un’iniziativa a cui la scuola d’infanzia Don Bosco, che da sempre promuove la lettura anche per i più piccoli, ha contribuito donando diversi libri adatti alla fascia 3-6 anni, accompagnati da simpatici segnalibri creati dagli stessi bimbi.

Prima dell’inaugurazione ufficiale, ogni bambino ha portato con sé un libro per poi inserirlo nella casetta: un modo per imparare a usare il Bookcrossing e, allo stesso tempo, un piccolo ma importante gesto di generosità verso il quartiere.

All’evento hanno partecipato, oltre agli alunni e alle insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria statale Don Bosco di Coronata, l’assessore comunale alle Politiche dell’Istruzione Marta Brusoni, l’assessore alla Cultura del Municipio VI Medio Ponente Teresa Lapolla, le associazioni e i cittadini del quartiere.

«Da oggi, anche Coronata diventa una meravigliosa biblioteca a cielo aperto – dichiara l’assessore Brusoni – Merito della scuola d’infanzia e primaria Don Bosco, e dei cittadini della delegazione che aiuteranno i bimbi e le loro insegnanti a gestire questo importante presidio culturale e sociale. In un’epoca dove si tende a trascorrere molto tempo al cellulare, leggere è un vero e proprio atto rivoluzionario che allarga la mente ed insegna a rispettare le altre persone e culture. Inoltre, il Bookcrossing ha un valore educativo molto importante per i nostri bambini che, fin da piccoli, imparano il significato di concetti fondamentali per la nostra comunità quali condivisione, partecipazione e responsabilità».

Quella di Coronata è la quinta biblio-postazione aperta in ordine di tempo sul territorio del Municipio VI Medio Ponente. Come le altre quattro, realizzate e donate dai ragazzi della Fondazione CIF Formazione, e installate a Sestri Ponente (piazza Montesanto e via Oliva), Borzoli (giardini di via Venzano) e Cornigliano (giardini Luciano Melis), è stata montata dall’area tecnica del Municipio che si occuperà anche della relativa manutenzione.

A gestire il Bookcrossing di via Coronata saranno la scuola d’infanzia Don Bosco e lei associazioni Sulle Ali della Fantasia e Uilt – Unione Italiana Libero Teatro, in base a un Patto di collaborazione sottoscritto con il Municipio. Il progetto è stato supportato anche dagli Amici di Coronata che, per l’occasione, hanno donato un mix di libri per grandi e piccoli, subito inseriti nella casetta e già pronti per essere scambiati.

«Il nostro Municipio si è fatto capofila di un lavoro di squadra che ha visto in campo diverse realtà e associazioni, impegnate sul territorio per promuovere il valore della lettura – commenta Teresa Lapolla, assessore a Scuola e Cultura del Municipio VI Medio Ponente – Ringrazio ancora una volta i ragazzi e le insegnanti del reparto falegnameria della Fondazione CIF per avere donato anche la quinta casetta posizionata a Coronata, oltre alle associazioni Sulle Ali della Fantasia e Uilt che lo co-gestiranno e alle altre realtà che collaborano a questo bellissimo progetto che crea nuovi legami sociali e culturali».

