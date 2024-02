Ospedale di Albenga, il sindaco Tomatis: “Continua la nostra lotta per avere un reparto di emergenza h24”

Nella giornata di ieri è stato effettuato un sopralluogo tecnico all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, da parte del direttore sanitario, la dottoressa Maria Iris Grassi, e del personale Asl, in vista della realizzazione della casa di comunità al primo piano del nosocomio.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Quando l’ospedale viene popolato di medici e servizi credo sia sempre una buona notizia. La casa di comunità sarà realizzata al piano terra in alcuni locali adiacenti al PPI, in particolare la stanza dedicata al 118 che sarà spostato al 4° piano e un locale ad oggi non utilizzati ai fini medici. Pertanto il PPI non sarà ridotto nelle sue parti operative”.

“La casa di comunità non è ospedale di comunità, sia chiaro. Con la casa di comunità sarà sostanzialmente creato un poliambulatorio specialistico con medici di medicina generale ed anche un pediatra, la cui presenza è importantissima. I medici avranno a disposizione il PPI con le sue strumentazioni per approfondimenti diagnostici e medici e molto altro”.

“Preciso che la nostra battaglia per l’ospedale di Albenga, per avere in esso un reparto di emergenza che funzioni h24 e per la sanità del ponente ligure continua e continuerà. Sicuramente va accolta positivamente ogni notizia che parli di un servizio sanitario aggiunto nel nostro nosocomio e non tagliato, ma ribadisco che il nosocomio di Albenga, il più nuovo sul nostro territorio, deve essere valorizzato. La sanità è un diritto costituzionalmente garantito che va tutelato”, conclude il sindaco Tomatis.

Informazioni sull'autore del post