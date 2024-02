Guangzhou e Genova: si rinnova il legame tra porti e città

La visita si è svolta in parallelo all’incontro fra la delegazione della città di Guangzhou e il Comune di Genova, culminato nell’incontro fra i sindaci. Quello di Guangzhou è infatti per Genova l’unico caso in cui esista un sistership agreement sia fra le città che fra i rispettivi porti.

Il porto di Guangzhou è situato nella regione della Cina meridionale del Guandong, sul Pearl River Delta, una delle regioni più densamente urbanizzate al mondo e uno dei principali poli della crescita economica cinese.

Il sud della Cina rappresenta oltre 100 milioni di consumatori e muove tra tutti i porti coinvolti (Shenzhen, Guangzhou e Hong Kong) piu´di 65 milioni di TEUS, di cui oltre 24 milioni fanno capo al solo porto di Guangzhou.

Il volume degli scambi tra l’area del Pearl River delta e i Ports of Genoa è cresciuto costantemente negli anni e riguarda sia traffici in import che buoni volumi di merce in export, in particolare prodotti del made in Italy particolarmente apprezzati dai consumatori della regione.

L’incontro punta a favorire l’individuazione di nuove opportunità di scambio, con particolare interesse verso le esportazioni italiane: dai prodotti alimentari alla moda, dalla meccanica alla tecnologia. Dopo un incontro con i funzionari dell’Autorità Portuale per uno scambio di vedute sugli scenari attuali e di prospettiva dei commerci e del trasporto marittimo globale, anche alla luce della crisi di Suez, la delegazione cinese è stata accompagnata in visita ai bacini portuali e ai terminal di PSA Genova Pra’ e Vado Gateway. La visita proseguirà con un incontro di taglio operativo e commerciale con i rappresentanti di Assagenti e Spediporto.

