Arenzano, dal 18 marzo via al rilascio dei tagliandi per il parcheggio

Agevolazioni per la sosta in arrivo ad Arenzano per i cittadini ed alcune categorie grazie al rilascio del bollino. Rispetto allo scorso anno tariffe invariate con la novità del tagliando eco per le sole auto elettriche. Gli attuali tagliandi scadranno il 30 aprile prossimo, mentre il rilascio di quelli nuovi scatterà dal 18 marzo prossimo al Comando della Municipale con orario da Lunedì a Sabato 9-12 e 15-18. I residenti pagheranno 15 euro, i possessori di ZSL, 40 euro; attività commerciali, dipendenti e lavoratori pubblico impiego, 80 euro; tagliando eco, gratuito per auto esclusivamente elettriche.

Informazioni sull'autore del post