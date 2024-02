Genova, accerchiato e picchiato da dieci giovani: tunisino in codice rosso al “Villa Scassi”

Dieci giovani hanno accerchiato e aggredito in Via Cantore nel quartiere genovese di Sampierdarena, per cause da accertare, un ragazzo ospite di un centro di accoglienza A dare l’allarme sono state le persone che lo hanno ritrovato a terra. I soccorsi sono stato immediati e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “Villa Scassi” di Genova. Sul fatto indaga la Polizia.

