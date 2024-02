Coldiretti, spese assicurative: “Per il 2023 stanziati 100 milioni di euro in più”

Grazie al grande impegno della Federazione si è riusciti a ottenere un totale di 230 milioni di euro in più per le polizze 2022 e 2023. Da marzo al via i pagamenti Agea.

Un’immensa soddisfazione condivisa che si traduce in grande orgoglio da parte del Presidente Ettore Prandini a proposito della notizia delle novità in merito alle misure di gestione del rischio.

“Per il 2023 sono stati stanziati 100 milioni di euro di più – spiegano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale – 130 milioni, invece, sono ai fini di elevare la percentuale di contribuzione pubblica sulle polizze 2022, che raggiungerà così un livello prossimo alla contribuzione media storica assicurata negli anni precedenti alle imprese che hanno sottoscritto polizze agevolate”.

Questo successo si aggiunge ai precedenti in merito al grande lavoro svolto da Coldiretti in sostegno delle aziende agricole. Un impegno che va avanti dalla sessione di bilancio e che si è posto fin da subito l’obiettivo di dare risposte concrete a problemi sistemici e condivisi.

“Le assicurazioni rappresentano un punto fondamentale per la tutela del reddito e la difesa degli agricoltori – aggiungono Boeri e Rivarossa – Le forme di protezione devono essere massimizzate e garantite, specialmente oggi, date le sfide che impone il cambiamento climatico. Ecco perché la collaborazione sta alla base della nostra funzione: solo con un lavoro costante e di squadra possiamo ottenere che le risorse vengano erogate il prima possibile. Ogni azienda agricola merita un percorso certo, ben definito e agevolato il più possibile. È questo da sempre il nostro primo obiettivo”.

