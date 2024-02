Maltempo, pioggia e vento nella notte in Liguria: pochi disagi

Pioggia e vento sulla Liguria la scorsa notte con disagi limitati. La pioggia ha allagato nel quartiere genovese di Pegli il sottopasso di Via Pacoret con la chiusura di una corsia con conseguenti disagi per il traffico. A Campo Ligure lo Stura ha superato il primo livello di guardia calando nel corso delle ore, alti i livelli anche di Entella e Vara nel Levante. Sono 181 millimetri di pioggia in ventiquattro a Isoverde (GE), 144 a Cabanne di Rezzoaglio e 132 a Urbe Vara (SV). Vento forte in Valle Scrivia con raffica record di 150 km/h a Ronco Scrivia.

