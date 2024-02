Genova, arrestati due albanesi autori di colpi milionari in denaro e gioielli

Sono stati fermati con 180mila euro in contanti e oltre 700mila tra gioielli e orologi di lusso nascosti auto. Due albanesi di 35 e 38 anni sono stati arrestati questa mattina subito dopo un colpo commesso in un alloggio del quartiere genovese di Albaro. Dalla perquisizione domiciliare sono stati ritrovati altri gioielli rubati precedentemente . Secondo le ipotesi i due sarebbero gli autori dei colpi di sabato notte in via Gobetti compiuti dopo aver studiato prima le abitudini delle vittime da colpire.

