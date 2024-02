Imperia, trovata una bomba a mano in un cassetto: intervento degli artificieri

Posted on

Il corpo senza vita di un ragazzo milanese di 17 anni è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi in un alloggio di Varazze. Il magistrato ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso, il giovane era in Liguria ospite a casa di un amico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, i Carabinieri, l’auto […]