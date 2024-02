Importante intervento interforze in via del Rogetto ad Albenga.

L’assessore ala sicurezza Mauro Vannucci afferma: “L’intervento eseguito dai carabinieri di Albenga in collaborazione con la polizia locale e la guardia di finanza ha permesso di porre fine ad una situazione da tempo attenzionata in via del Rogetto. L’attività in questione era diventato, infatti, punto di riferimento dello spaccio di stupefacenti.

Queste infallibili strategie, concertate tra le forze dell’ordine in ossequio al patto per la sicurezza siglato a suo tempo tra la Prefettura, le forze dell’ordine ed il Comune di Albenga dimostrano il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ accordo.

Voglio evidenziare come tali interventi sono eseguibili solo a seguito di accurate indagini preventive che richiedono delicate e articolate attività di accertamento al fine di poter riscontrare la loro rilevanza giuridica penale.

Voglio altresì significare a tutti i cittadini come il patto per la sicurezza citato offra una vera e propria garanzia di sicurezza reale anche se in città alcuni,al solo scopo di trarne un vantaggio elettorale, amano diffondere messaggi volti a far percepire ai cittadini una insicurezza generalizzata”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Questa operazione evidenzia, ancora una volta, la cooperazione e l’affiatamento che c’è tra le forze dell’ordine che cooperano e collaborano per la sicurezza della città.

È proprio grazie alla perfetta sinergia instaurata che vengono poste in essere operazioni come questa che necessitano di attente attività di indagine e accertamento”.

Informazioni sull'autore del post