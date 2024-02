Sanremo 2024, presentato il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando

Presentazione in grande stile per il candidato Sindaco di Sanremo del centro destra Gianni Rolando. All’evento hanno partecipato il senatore di Fratelli di Italia Gianni Berrino, l’on. Matteo Rosso, il vice ministro e segretario regionale Lega Liguria Salvini premier Edoardo Rixi, Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia, Lorenzo Cesa e Gianfranco Rotondi parlamentari dell’UDC democrazia cristiana, Maurizio Zoccarato per la lista Andiamo! e Stefania Mostardini presidente dell’associazione Sanremo Domani lista civica Rolando sindaco.

“Abbiamo il dovere di aiutare le persone che hanno più bisogno, i giovani che cercano lavoro, i malati, gli anziani e le persone che non arrivano più alla fine del mese”. sul fronte turistico: “Ho già interpellato professori dell’università di Monaco per studiare il modo di rilanciarsi. Ho grande fiducia perché siamo in un momento storico particolare con i fondi del Pnrr e della Regione con i quali dobbiamo fare opere pubbliche che servono”.

