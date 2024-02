REgione Liguria, bando “Nidi Gratis”: contributi per 8 milioni a poco più di 48 ore dall’apertura del bando

Posted on

Pioggia di soldi, non molti, ma che fanno comodo, in Liguria in occasione dell’estrazione del Lotto dello scorso venerdì. Lo riporta in una nota Agipronews. Due le vincite: una ad Albenga dove sono stati vinti 38.000 euro e una seconda vittoria da 19.500 euro a Genova. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts