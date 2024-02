La Spezia: manifestazione per la pace sabato 24 febbraio

Nel secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, la Rete spezzina Pace e Disarmo, che raduna 29 sigle associative, ha annunciato la propria adesione alla Giornata nazionale di mobilitazione di sabato 24 febbraio promossa da “Europe for Peace”, “Assisi Pace Giusta” e “Rete Italiana Pace e Disarmo”.

A La Spezia, con ritrovo sabato 24 febbraio alle 17.00 in Piazza Garibaldi si terrà un corteo fino a piazza Mentana per chiedere il Cessate il fuoco in Palestina e Ucraina e l’avvio di percorsi negoziali per la risoluzione di tutti i conflitti oggi in corso.

“Invitiamo tutte le sigle sindacali, associative e politiche a dare la propria adesione alla manifestazione, la quale avrà luogo sabato 24 febbraio alla Spezia , con partenza da Piazza Garibaldi alle ore 17.00 e percorso lungo le vie centrali della città, per concludersi in piazza Mentana alle ore 19.00”, fanno sapere dal Sindacato.

Informazioni sull'autore del post