Genova, perde il controllo dello scooter e cade: muore 50 enne

Tragedia a Genova in Via Perlasca dove un uomo è rimasto convolto in un incidente stradale perdendo la vita dopo essere caduto dallo scooter. La vittima è un uomo di 50 anni che ha perso il controllo del mezzo per cause da chiarire finendo per cadere. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che hanno tentato di rianimare la vittima, invano. Presenti anche gli agenti della Municipale per i rilievi e per disciplinare il traffico.

