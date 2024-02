Varazze, massi sull’Aurelia: disposto un restringimento di carreggiata

Posted on

Un uomo è stato multato dalla Guardia Costiera di Sanremo con una sanzione da 3.714 euro in quanto guidava una moto d'acqua senza avere la patente e senza avere con sè l'assicurazione. Il fatto è accaduto nell'ambito di un vasto servizio d'ordine condotto dai militari in questo weekend.