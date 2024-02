San Valentino 2024 a Savona tra “Un museo per due” e “Love in the city”

Posted on

Promuovere la figura di Cristoforo Colombo e la sua epoca in diversi ambiti culturali, dalla storia all’arte, dalla musica alla letteratura, come punto di partenza di una grande mostra da organizzare nel 2026, anno colombiano. Al via oggi nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, con la conferenza “L’immaginario su Cristoforo Colombo: avvio di una ricerca interdisciplinare”, […]