REgione Liguria, per celebrare San Valentino sulla facciata del palazzo di Piazza De Ferrari le frasi d’amore più belle

“E’ fondamentale la prima impressione: in 5 secondi noi trasmettiamo un’impressione positiva o negativa” Il Galateo e le buone maniere contemporanee di Laura Pranzetti Lombardini coinvolgono tutti gli aspetti della vita quotidiana con consigli utili per apparire adeguati in ogni circostanza come ad esempio in occasione dei colloqui di lavoro. Ne ha parlato in diretta […]