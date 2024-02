La Camera di Commercio “Riviere di Liguria” incontra l’assessore regionale Alessio Piana

Posted on

Saranno raccolti fondi a favore del progetto “Casa Demiranda – Condominio Solidale” della Caritas. Il Conservatorio di Cuneo al gran completo si trasferirà in Liguria, il 6 dicembre, per eseguire il “Requiem “ di W.A. Mozart per il quale i suoi ragazzi sono stati già molto lodati e applauditi a Cuneo, Alba e Sacra di […]