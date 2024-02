Posted on

Un marocchino di 64 anni è stato arrestato in Porto a Genova dalla Guardia di Finanza per aver tentato di fare entrare in Italia un connazionale di 18 anni nascondendolo nel bagagliaio dell'auto. Per il 64enne è scattata l'accusa di agevolazione di immigrazione clandestina.