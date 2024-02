Andora 300.000 euro per la messa in sicurezza del Rio Metta

In corso di realizzazione il primo lotto dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico del rio Metta, all’altezza di località San Pietro. I lavori, del valore complessivo di circa 300mila euro, sono finalizzati a scongiurare le esondazioni del corso d’acqua in caso di forti piogge.

L’opera realizzata dal comune di Andora, è finanziata da Regione Liguria con fondi messi a disposizione nell’ambito degli interventi per gli eccezionali eventi meteorologici.

“L’intervento ha allargato la sezione idraulica del rio Metta e ha spostato l’ingresso del corso alla confluenza con il torrente Merula al fine di evitare situazioni di rischio e allagamenti, già avvenute in passato quando, a causa di eventi meteo eccezionali, il torrente in piena faticava a ricevere ulteriore acqua – commenta il sindaco Mauro Demichelis – Questo primo lotto, del valore di 184mila euro, sarà completato successivamente da un ulteriore intervento, di pari valore, che realizzerà uno scolmatore per contenere l’eccesso di acqua: la foce del rio sarà, inoltre, sdoppiata per mitigare ulteriormente la forza dell’acqua”.

Sempre nell’ambito della messa in sicurezza del territorio, è iniziata l’operazione di miglioramento e successiva asfaltatura del tratto di strada bianca privata, ma utilizzato dai residenti della zona per accedere in strada della Colletta. In base a una convenzione fra il comune di Andora e i proprietari, l’Ente sta procedendo alla posa delle reti sul versante a rischio frana e installerà canali di scolo delle acque meteoriche a bordo strada.

Il costo dell’asfaltatura sarà, invece, a carico dei privati. Al termine dei lavori la strada sarà di uso pubblico. Si chiude definitivamente la problematica che ha interessato per svariati anni Strada della Colletta: già nel 2018, l’amministrazione Demichelis aveva provveduto all’asfaltatura della zona residenziale impraticabile anche a causa di un cantiere abbandonato e mai portato a termine.