Genova, a marzo il via al nuovo servizio di pronto soccorso per pazienti meno gravi

A marzo partirà in via sperimentale all’ospedale Galliera un ambulatorio al pronto soccorso per pazienti con problemi di salute minori. La sperimentazione durerà 6 mesi e ha l’obiettivo di abbattere i tempi di attesa. Il servizio si chiama “See and Treat” ed è già attivo in altre regioni come la Toscana. A occuparsi di questi pazienti sono infermieri che hanno seguito uno specifico corso di formazione e tramite un protocollo di trattamento definito e condiviso che guida il personale nella gestione del caso clinico.

