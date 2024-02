Code infinite sulle autostrade liguri, in A10 7 km tra Albenga e Borghetto S.S.

Cantieri come sempre micidiali sulla A10 dove nel pomeriggio si sono raggiunti i 7 km di coda tra Albenga e Pietra Ligure e 2 km tra Albisola e Celle Ligure sempre in direzione di Genova. In A26 sempre a causa dei cantieri ci sono 4 km di coda tra Masone e Ovada in direzione nord. In A12 invece i km tra Recco e Genova Nervi sono 3.

Informazioni sull'autore del post