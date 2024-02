Regione Liguria, bando “Digitalizzazione e innvoazione” per le domande c’è tempo fino al 29 febbraio

Posted on

Celle Ligure. In considerazione della situazione metereologica non favorevole (e del conseguente stato di “allerta gialla”) l’escursione guidata in notturna sui sentieri di Celle Ligure proposta dal Comune di Celle Ligure in collaborazione con “Geologi a spasso” verrà rinviata. La nuova data è martedì’ 28 agosto, con ritrovo alle ore 20:30 presso i giardini pubblici […]