Zoagli, frana sull’Aurelia: traffico a senso unico alternato

A causa delle forti piogge delle scorse ore, un muraglione è crollato a Zoagli sull’Aurelia. Il traffico scorre a senso unico alternato. Il transito in via dei Mulini è completamente interdetto. È possibile in alternativa il transito pedonale da via Castello o in via dei Mulini. Sul posto sono intervenuti il personale del Comune di Zoagli, Municipale, vigili del fuoco e Anas. Fortunatamente non si registrano nè feriti, nè vittime.

