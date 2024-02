Posted on

Scendono a 4.540 gli attualmente positivi al COVID-19 in Liguria (-59)? 395 pazienti in ospedale (-21)? di cui 26 in terapia intensiva / UTI (-5)? 2.138 a domicilio (-49)✅ Positivi clinicamente guariti a casa = 2.007 (+11)✅ Guariti non più positivi = 3.225 (+100)? 9.109 casi totali da inizio emergenza (+51)⚫ Deceduti = 1.344 (+10)? […]