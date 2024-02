Genova, rubano in un supermercato: bloccati tre georgiani dopo un inseguimento

Inseguimento tra polizia e ladri a Genova. Ad essere arrestati tre uomini tutti georgiani tra i 28 e i 45 anni, responsabili di un furto in un supermercato di Cicagna e presunti responsabili di altri furti. Sono stati trovati in possesso di ricetrasmittenti, martelli, spray urticante, un foglio di carta stagnola, coltellini e un coltello a serramanico. Sono stati tutti denunciati per furto aggravato in concorso, porto abusivo di armi e possesso di oggetti atti a offendere. Uno dei tre è accusato anche di resistenza e violazione della normativa sull’immigrazione.

