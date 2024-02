Genova, morto il detenuto che aveva tentato il suicidio in cella due giorni fa

E’ morto al San Martino di Genova il detenuto marocchino di 28 anni che aveva tentato il suicidio in carcere due giorni fa dopo aver bloccato la serratura della porta della cella per ritardare l’arrivo della Penitenziaria. Il giovane era in carcere per reati contro il patrimonio. Lo ha annunciato Gennaro De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria: “Dodicimila detenuti in più rispetto ai posti effettivamente disponibili, 18 mila agenti del corpo di polizia penitenziaria in meno, disorganizzazione, deficienze sanitarie, strutture fatiscenti, carenza di strumentazioni ed equipaggiamenti fanno sì che nelle carceri proliferano malaffare, violenze di ogni genere, risse e aggressioni agli operatori.

Insomma, le carceri sono ormai l’esatto contrario di ciò che dovrebbero essere. E sia chiaro che non chiediamo né la cancellazione dei reati o delle pene né l’abrogazione del carcere, vorremmo ‘semplicemente’ che i penitenziari fossero funzionali al dettato costituzionale e fossero luoghi di legalità e giustizia utili alla società e persino all’economia e non discariche sociali nelle quali si buttano via pezzi di umanità e, per giunta, risorse pubbliche”.

