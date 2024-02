Posted on

In occasione delle prossime festività pasquali si rinnova l’appuntamento con la rassegna Chiese in musica, che dal 2017 trasforma le più affascinanti chiese genovesi in auditorium dove la musica sacra e la musica classica si incontrano e si fondono in una incantevole melodia. L’iniziativa, organizzata da Comune di Genova e Curia, si apre venerdì 24 marzo e prosegue fino […]