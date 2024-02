Posted on

Ceramista conosciuto in città, aveva 78 anni Lutto nel mondo dell’arte per la morte del ceramista Nivio Covelli. Aveva 78 anni. Artista molto conosciuto a Celle Ligure e non solo, amava raffigurare nelle sue opere, stelle, costellazioni, pianeti alcune delle quali in passato sono state donate alla città. Sue opere sono presenti nella galleria della […]