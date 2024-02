Sanremo 2024, l’anno della “Total Audience”

Non solo l’ascolto tv tradizionale. Il 74° Festival della Canzone Italiana si caratterizza – nelle modalità di fruizione – dal peso sempre crescente dei device “Small screen” che, nella prima serata di ieri hanno fatto registrare 320 mila spettatori medi, con un più 27 per cento rispetto al 2023, portando così l’ascolto totale (Total Audience) medio della serata a 10 milioni 900 mila telespettatori. Il record di device connessi, poi, è stato raggiunto alle 22.35 con 670 mila. Ancora in tema di Total Audience, 1 spettatore su 4 tra coloro che hanno visto il Festival in Tv ha meno di 34 anni, dato che sale a 1 spettatore su 2 tra i fruitori su “Small Screen”.

Per quanto riguarda RaiPlay, con i 25,24 milioni di utenti registrati, la piattaforma Rai ottiene numeri record: i device connessi (AMR-D) alla fruizione lineare della prima serata risultano in crescita di quasi il 50 % rispetto al 2023, facendo risultare la giornata di ieri è risultata la più fruita in termini di tempo speso live da quando esiste la misurazione Auditel.

Il tempo speso live sulla piattaforma del servizio pubblico raggiunge i 2 milioni di ore e cresce del +57% rispetto al 2023.

Anche il consumo video On demand della prima giornata del Festival registra una netta crescita sul 2023 in termini di tempo speso (45 mila ore) (+48% sul 2023).

Il consumo delle esibizioni su RaiPlay, inoltre, ha accompagnato tutta la serata live ed è proseguito per tutta la notte, registrando un nuovo picco già alle 6 di questa mattina.

Considerato tutto il perimetro Auditel, nella giornata di ieri il peso di Rai rispetto a tutti gli altri editori, grazie al Festival è stato pari al 76% sul tempo speso live, mentre sul tempo speso on demand è stato pari al 51%.

Nelle ultime 24 ore i profili e le pagine Rai dedicate al racconto del Festival hanno prodotto 983 contenuti di cui 259 Instagram post, 203 Instagram stories, 92 video TikTok, 231 Facebook post, 198 X post.

Le reactions totali sono state 3.370.634 con un aumento del 35% rispetto alla prima puntata dell’edizione 2023, mentre le impressions totali sono state 76 milioni.

Gli account di Sanremo con 2.8 milioni di interazioni segnano un +130% rispetto alla prima puntata dell’edizione 2023.

Nella singola giornata di ieri i follower delle pagine e dei profili Rai dedicati al racconto del festival, crescono di 148.000 unità, e il 75% di questa crescita è avvenuta su Instagram.

