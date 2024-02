Sanità, aumentate nel 2023 in Liguria le prestazioni per diagnostica

Nuove autoinfermistiche in arrivo, incremento delle piazzole attrezzate per l’atterraggio notturno ed entro la fine della primavera partenza della base dell’elisoccorso di Luni. Oggi nel nostro aggiornamento settimanale con la sanità ligure abbiamo fatto il punto anche sulle prestazioni di diagnostica per immagini: nel 2023 sono state 168.728 in più rispetto al 2022, con una crescita del 10.5%, dato superiore all’incremento della domanda che è aumentata del 4,6%.

Le prossime settimane saranno cruciali per la sanità ligure. Regione Liguria avvierà una nuova cabina di regia che lavorerà per ottimizzare l’aumento di tutte le prestazioni della sanità pubblica. In più, con la chiusura della gara per i sistemi per la diagnostica, le stesse aziende sottoscriveranno in tempi rapidi i contratti, conquistando quei 7 milioni di prestazioni aggiuntive che apriranno le liste di prenotazione in tutta la regione e ci aiuteranno a tagliare i tempi di attesa.