Mai e Brunetto (Lega): “Nel 2025 lavori a Aurelia bis di Savona”

“Accogliamo con grande soddisfazione l’arrivo di ulteriori risorse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per potenziare la rete stradale della Liguria. In particolare potranno proseguire i lavori sulla SS1 Aurelia per l’interconnessione tra i caselli della A10 Savona-Albisola e i porti di Savona e Vado, con la prosecuzione nel 2025 dell’Aurelia bis a Savona tra il torrente Letimbro e il casello autostradale. Si tratta di infrastrutture fondamentali per migliorare la viabilità del nostro territorio. Grazie al Ministro Matteo Salvini e al Vice Ministro Edoardo Rixi che al contrario di qualcun altro passano dalle parole ai fatti”.

Lo dicono in una nota Stefano Mai e Brunello Brunetto, rispettivamente capogruppo e consigliere della Lega in Regione Liguria.

