La Spezia, banda di ladri attiva tra Liguria e Toscana sgominata dai Carabinieri: 4 arresti

Posted on

Giustenice. Era finito in carcere venerdì scorso per i ripetuti maltrattamenti nei confronti della moglie. Maltrattamenti che sarebbero avvenuti anche davanti ai figli minori. Per l’artigiano di 51 anni, arrestato dai carabinieri, il gip in mattinata ha deciso la misura del carcere. La moglie da tempo ormai si trovava in uno stato di profonda sofferenza […]