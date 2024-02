Giornata nazionale contro bullismo e cyber bullismo. Toti: “Non vergognatevi e denunciate”

“Nella vita, così come dietro a uno schermo, chi si atteggia da prepotente è in realtà il primo dei deboli, a ogni età.

Nella giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, voglio dire ai nostri ragazzi vittime di violenza, body shaming, insulti e minacce di non vergognarsi e di denunciare. Parlate con genitori e insegnanti, anche per loro Regione Liguria, da sempre attenta a questo tema delicato, organizza numerose iniziative con le scuole e con il supporto di psicologi, per sensibilizzare adulti e giovani sui rischi che si corrono in rete. Non siete soli”. Lo afferma in una nota, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Informazioni sull'autore del post