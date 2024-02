Camion a fuoco in Via Perlasca nel quartiere di Sampierdarena per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e bonificato la zona. Fortunatamente non si registrano nè vittime nè feriti, solo disagi al traffico che è stato bloccato per circa mezz’ora.

Informazioni sull'autore del post